Андрей Табалов: "Волошкове поле" начинает строительство ферм для развития собственного молочного сырья

Молочная компания "Волошкове поле" планирует в ближайшее время развивать направление собственного производства сырья для своих предприятий. И уже началось строительство пилотного проекта молочной фермы, которую планирует запустить в этом году.

Об этом сообщил генеральный директор молочной компании "Волошкове Поле" Андрей Табалов на своей странице в Facebook.

"Качественное молочное сырье — это очень важный, если не сказать, ключевой компонент для молочной отрасли, от которого зависят и цены на конечный продукт. Когда будет достаточно молочного сырья, тогда и цена на него урегулируется сама собой. Это законы рынка — чем больше предложение, тем ниже цена", — подчеркнул Андрей Табалов.

По его словам, для того чтобы усилить позиции украинских молочных производителей на мировом рынке, прежде всего необходимо увеличить производство молочного сырья.

"Очень важно, чтобы этот подход был применен и на уровне государства. К примеру, путем внедрения правительственных программ, ориентированных на развитие молочного скотоводства, возрождение молочных ферм, как крупных, так и маленьких, семейных", — сказал он.

И добавил, что главная задача на сегодняшний день — продержаться, выстоять в сложных условиях войны и увеличивать объемы производства молочного сырья.