Андрій Табалов: "Волошкове поле" починає будівництво ферм для розвитку власної молочної сировини

Молочна компанія "Волошкове поле" планує найближчим часом розвивати напрямок власного виробництва сировини для своїх підприємств. І вже почала будівництво пілотного проекту молочної ферми, яку планує запустити цього року.

Про це повідомив генеральний директор молочної компанії "Волошкове Поле" Андрій Табалов на своїй сторінці у Facebook.

"Якісна молочна сировина — це дуже важливий, якщо не сказати, ключовий компонент для молочної галузі, від якого залежать і ціни на кінцевий продукт. Коли буде достатньо молочної сировини, тоді і ціна на неї врегулюється сама собою. Це закони ринку — чим більша пропозиція, тим нижча ціна", — підкреслив Андрій Табалов.

За його словами, для того, щоб посилити позиції українських молочних виробників на світовому ринку, насамперед необхідно збільшити виробництво молочної сировини.

"Дуже важливо, щоб цей підхід був застосований і на рівні держави. Наприклад, шляхом запровадження урядових програм, орієнтованих на розвиток молочного скотарства, відродження молочних ферм, як великих, так і маленьких, сімейних", — сказав він.

І додав, що головне завдання на сьогодні — протриматись, вистояти в складних умовах війни та збільшувати обсяги виробництва молочної сировини.