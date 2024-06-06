Как "Новая почта" работает без света и где находятся отделения с генератором (карта)

Собрали последнюю информацию, как работают отделения с почтоматами, и где будут укрытия

Энергосистема Украины переживает непростые времена в связи с российскими обстрелами, — во многих областях существенные дефициты мощности и вводятся графики отключения электричества. На фоне этого многих интересует, — а как работают отделения "Новой почты" без света? В этом разобрался "Телеграф".

Один из наибольших почтовых операторов Украины "Новая почта" еще при первых блекаутах в 2022 году начал оборудовать свои отделения генераторами и бесперебойным интернетом, чтобы клиенты могли отправлять и получать посылки вне зависимости от наличия электроэнергии в районе.

Более того, в отделениях организовали маленькие "Пункти незламності", чтобы все желающие могли подзарядить телефоны и воспользоваться Wi-Fi.

"Если вам нужно подзарядиться или воспользоваться интернетом – мы рядом. Отправить, получить и оплатить посылки можно как всегда, ведь наши отделения снабжены генераторами и бесперебойным интернетом. И, конечно, почтоматы тоже работают, даже если в вашем районе нет света", — сообщают в компании.

Найти ближайшее отделение с генератором можно, воспользовавшись онлайн-картой по этой ссылке.

Дополнительные вопросы по отделениям рядом с вами можно уточнить, связавшись с контакт-центром "Новой почты" по телефонам: +38 098 4500 609, +38 050 4500 609, +38 044 4500 609, +38 093 4500 609.

Также в начале июня 2024 года в "Новой почте" заявили, что ищут подрядчиков для строительства дополнительных внутренних укрытий в отделениях : "Наша цель — поставить укрытие на каждые 50 метров, чтобы сотрудники за секунды могли их добраться. В 2022-2024 годах Новая почта построила и установила 580 укрытий разного типа и инвестировала в них 400 млн грн. Задача сейчас — за 3 месяца установить еще 500 металлических внутренних укрытий для подразделений компании в восточных, центральных и южных областях".

Как сообщал "Телеграф", в части областей Украины отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки. Ситуация критическая.