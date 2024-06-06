В части областей Украины света может не быть до 20 часов: есть важный нюанс

Ситуация сейчас критическая

На юге Украине, в частности, в Одесской области, отключения электроэнергии могут длиться до 20 часов в сутки. Энергетики сейчас используют очень большие ограничения.

Об этом сказал президент Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в эфире "Киев24". По его словам, ситуация сейчас критическая.

"К примеру, я сейчас на юге, в Одесской области. У нас нет электроэнергии до 20 часов в день. Дают свет на 2-4 часа. Ситуация критическая, но она была прогнозируемая", — сказал Плачков.

Как рассказывает корреспондент "Телеграфа" из Одессы, в областном центре ситуация не настолько критична. То есть, если нет аварийных отключений или плановых ремонтных работ, отключения производятся по графику.

Действительно, есть графики с "черным" и "серым" цветом по отключению. Однако это не 4 часа в день, а 8-9, но с перерывами. Несколько последних дней электроэнергию выключают не только в "черные", но и в "серые" часы. В целом, можно сказать, что свет стабильно есть ежедневно 8 или 9 часов.

Справка:

Какие есть графики

Черный — в эти часы света не будет точно.

— в эти часы света не будет точно. Серый — возможны оба варианта.

— возможны оба варианта. Белый – в єти часы свет будет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как узнать о графиках отключения света, если не работают сайты YASNO и ДТЕК.