Як "Нова пошта" працює без світла і де знаходяться відділення з генератором (карта)

Зібрали останню інформацію, як працюють відділення з поштоматами, і де будуть укриття

Енергосистема України переживає непрості часи через російські обстріли — у багатьох областях суттєві дефіцити потужності та запроваджуються графіки відключення електрики. На тлі цього багатьох цікавить, а як працюють відділення "Нової пошти" без світла? У цьому розібрався "Телеграф".

Один із найбільших поштових операторів України "Нова пошта" ще за перших блекаутів у 2022 році почав обладнувати свої відділення генераторами та безперебійним інтернетом, щоб клієнти могли відправляти та отримувати посилки незалежно від наявності електроенергії в районі.

Більше того, у відділеннях організували маленькі "Пункти незламності", щоб усі бажаючі могли підзарядити телефони та скористатися Wi-Fi.

"Якщо вам треба підзарядитись або скористатись інтернетом – ми поруч. Відправити, отримати та сплатити за посилки можна як завжди, адже наші відділення забезпечені генераторами та безперебійним інтернетом. І, звісно, поштомати теж працюють, навіть якщо у вашому районі немає світла", — повідомляють в компанії.

Знайти найближче відділення з генератором можна, скориставшись онлайн-картою за цим посиланням.

Додаткові питання щодо відділень поруч з вами можна уточнити, зв’язавшись із контакт-центром "Нової пошти" за телефонами: +38 098 4500 609, +38 050 4500 609, +38 044 4500 609, +38 093 4500 609.

Також на початку червня 2024 року в "Новій пошті" заявили, що шукають підрядників для будівництва додаткових внутрішніх укриттів у відділеннях : "Наша мета — поставити укриття на кожних 50 метрах, аби співробітники за секунди могли них дістатись. У 2022-2024 роках Нова пошта побудувала та встановила 580 укриттів різного типу та інвестувала у них 400 млн грн. Завдання зараз — за 3 місяці встановити ще 500 металевих внутрішніх укриттів для підрозділів компанії здебільшого у східних, центральних та південних областях".

Як повідомляв "Телеграф", у частині областей України відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на добу. Ситуація є критичною.