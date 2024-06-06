Системы ПВО и артиллерийские выстрелы: гендиректор "Украинской Бронетехники" назвал наиболее важные потребности Украины

В Вашингтоне проходит первый "Саммит Свободы США-Украина"

Системы противовоздушной обороны и артиллерийские выстрелы в топе насущных потребностей для Украины. Об этом в кулуарах первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина", который проходит в Вашингтоне и соорганизатором которого является Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), сказал генеральный директор производителя бронированной техники и вооружения "Украинская Бронетехника" ("Ukrainian Armor") Владислав Бельбас.

"Средства противовоздушной обороны, артиллерия и третье — все остальное", — сказал Бельбас, отвечая на вопрос о топ-3 самого неотложного вооружения для Украины.

Обсуждая вопросы сотрудничества и взаимодействия в производстве оборонной продукции между украинскими и американскими компаниями, он отметил, что насущный вопрос — это производство артиллерийских выстрелов. "В Украине нет порохов, у американцев нет технологии производства советских порохов".

По его словам, решением этого вопроса может быть следующее: "В порохе важна энергия, которую он дает, скорость горения. Его можно подобрать из, например, американского пороха, но это определенная опытно-конструкторская работа. Можно идти в направлении освоения производства, но это разные технологии: советского образца и натовского».

Комментируя первые результаты "Саммита Свободы США-Украина", он отметил, что поражен количеством встреч о возможном сотрудничестве и заинтересованностью американской стороны. "Уровень представительства — топовые должности в крупных корпорациях, и нацеленность на сотрудничество иная, даже чем было полгода назад", — сказал Бельбас.