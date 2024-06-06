Системи ППО та артилерійські постріли: гендиректор "Української Бронетехніки" назвав наважливіші потреби України

У Вашингтоні проходить перший "Саміт Свободи США-Україна"

Системи протиповітряної оборони та артилерійські постріли в топі нагальної потреби для України. Про це в кулуарах першого щорічного "Саміту Свободи США-Україна", що проходить у Вашингтоні і співорганізатором якого є Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), сказав генеральний директор виробника броньованої техніки та озброєння "Українська Бронетехніка" ("Ukrainian Armor") Владислав Бельбас.

"Засоби протиповітряної оборони, артилерія та третє — все решта", — сказав Бельбас, відповідаючи на питання про топ-3 найнагальнішого озброєння для України.

Обговорюючи питання співпраці та взаємодії у виробництві оборонної продукції між українськими та американськими компаніями, він зазначив, що нагальне питання — це виробництво артилерійських пострілів. "В Україні немає порохів, американці не мають технології виробництва радянських порохів".

За його словами, вирішенням цього питання може бути таке: "У поросі важлива енергія, яку він дає, швидкість горіння. Його можна підібрати з, наприклад, американського пороху, але це певна дослідно-конструкторська робота. Можливо йти в напрямках освоєння виробництва, але це різні технології: радянського зразка і натівського".

Коментуючи перші результати "Саміту Свободи США-Україна" він зазначив, що вражений кількістю зустрічей про можливу співпрацю та зацікавленістю американської сторони. "Рівень представленості — топові посади у великих корпораціях, і націленість на співпрацю інша, навіть ніж було пів року назад", — сказав Бельбас.