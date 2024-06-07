С этими болезнями не мобилизуют в армию: актуальный список

В Украине почти одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации уточнили перечень болезней, с которыми не берут в армию. Среди них есть, например, расстройства психики.

"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

Список расстройств психики и поведения, освобождающих от мобилизации

Непригодными к военной службе с исключением с военного учета признаются люди с такими расстройствами:

все виды деменции; органический амнестический синдром;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);

невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);

расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Больше о болезнях, с которыми сейчас не берут в армию вы можете прочитать в материале "Телеграфа"