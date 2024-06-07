С этими болезнями не мобилизуют в армию: актуальный список
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В Украине почти одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации уточнили перечень болезней, с которыми не берут в армию. Среди них есть, например, расстройства психики.
"Телеграф", ссылаясь на приказ Министерства обороны №262 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.
Список расстройств психики и поведения, освобождающих от мобилизации
Непригодными к военной службе с исключением с военного учета признаются люди с такими расстройствами:
- все виды деменции; органический амнестический синдром;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
- невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
- расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
Больше о болезнях, с которыми сейчас не берут в армию вы можете прочитать в материале "Телеграфа"