Точно не мобилизуют и не отправят на фронт: с какими болезнями военнообязанный не пригоден к службе (список)

Опубликован полный перечень болезней

В новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, обновлен перечень болезней, с которыми военнообязанного могут освободить от службы. Как и прежде, пригодность гражданина к призыву определяет военно-врачебная комиссия (ВВК) во время медицинского осмотра.

Человека с тяжелыми заболеваниями признают непригодным к службе и исключат из воинского учета. Об этом свидетельствует ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Телеграф" составил список болезней, с которыми не берут воевать. Важно понимать, что в военное время этот перечень значительно меньше, чем в мирное.

От мобилизации освобождаются люди с такими болезнями:

активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани;

тяжелая форма вирусного гепатита;

ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д.;

новообразования;

болезни крови и кроветворных органов;

нарушение эндокринной системы, расстройств питания и нарушение обмена веществ, их последствия;

расстройства психики и поведения;

болезни нервной системы;

заболевания глаза и придаточного аппарата;

заболевания уха;

заболевания системы кровообращения;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

заболевания кожи и подкожной клетчатки;

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

болезни мочеполовой системы;

пороки развития, деформации и хромосомные нарушения;

тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и т. п. со значительным нарушением функций.

Некоторые пункты из списка следует уточнить.

Что касается новообразований, не подлежат мобилизации военнообязанные с:

первичными и вторичными злокачественными новообразованиями всех локализаций с метастазами, которые нельзя удалить с помощью хирургического вмешательства;

быстро и медленно прогрессирующими злокачественными опухолями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: лимфогранулематозом; неходжкинской лимфомой, злокачественными лимфопролиферативными болезнями, множественной миеломой, всеми видами лейкозов и т.п., со значительными изменениями;

доброкачественными новообразованиями всех локализаций с большими нарушениями функций.

Если же онкология имеет другую форму, то военнообязанного определяют, как временно или ограничено непригодным.

Относительно болезней системы кровообращения, непригодными к военной службе считаются люди с:

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

гипертонической болезнью III стадии;

цереброваскулярными болезнями.

Призыву не подлежат военнообязанные, у которых диагностированы болезни артерий и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Также не подлежат мобилизации люди с хроническими болезнями нижних дыхательных путей и лёгких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания, а также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Из военного учета человека исключают с:

челюстно-лицевыми аномалиями , кроме врожденных; аномалиями прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

, кроме врожденных; аномалиями прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций; болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки , аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

со значительными нарушениями функций; болезнями печени со значительными нарушениями функций.

Стоит отметить, что грыжи со значительными нарушениями функций тоже входят в этот перечень.

Непригодными к военной службе считаются люди, у которых есть такие болезни глаза, уха и придаточного аппарата:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные болезни склеры, роговицы: рубцы и помутнения радужной оболочки, цилиарного тела, все виды катаракты кристалика, сосудистой оболочки; с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражение зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах более 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Призыву не подлежат люди с полной глухотой на оба уха и глухонемотой.

От службы освобождаются люди с такими быстро прогрессирующими заболеваниями:

анемия со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

геморрагическими состояниями;

другие заболевания крови.

Также не подлежат призыву военнообязанные со следующими болезнями со значительными нарушениями функций:

болезни щитовидной железы ;

; все типы сахарного диабета ;

; нарушение других эндокринных желез.

Из военного учета исключают больных с атопическим дерматитом с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычной пузырчаткой, герпетиформном дерматитом.

Военнообязанного с другими кожными заболеваниями признают временно непригодным.

Непригодными к военной службе также считаются больные артропатией, с болезнями суставов и позвоночника, приобретенными деформациями и дефектами пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

Также исключают из военного учета после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Непригодными к военной службе считаются люди с болезнями почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщин признают непригодными при воспалительных заболеваниях органов малого таза и невоспалительных заболеваниях половых органов со значительными нарушениями функций.

Что касается болезней нервной системы, то от мобилизации освобождают людей с:

быстро прогрессирующими, со значительными нарушениями функций воспалительными заболеваниями ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс);

сюда же внесены церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Временно от армии могут освободить если диагностированы:

кишечные инфекционные заболевания;

бактериальные зоонозы;

вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы;

вирусные геморрагические лихорадки;

вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых;

гельминтозы;

педикулез и последствия инфекционных и паразитарных заболеваний;

туберкулез легких без выделения микобактерий и распада легочной ткани или клинически излеченный туберкулез.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продлили отсрочки от мобилизации, названы сроки.