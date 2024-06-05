Могут вернуть, но...: Правительство обнадежило 17-летних украинцев, которые находятся за границей

Возврат студентов немобилизационного возраста не повлияет на мобилизацию

Новый закон о мобилизации требует, чтобы украинцы, достигшие 17-летнего возраста и проживающие за границей, вернулись в Украину и стали на военный учет в ТЦК и СП. Дистанционно этого сделать нельзя, поэтому Правительство разрабатывает постановление, которое предоставит этим лицам отсрочку.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она отметила, что в постановлении установят сроки указанной отсрочки.

"Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, — это только увеличит нагрузку на ВВК и ничего не поможет в мобилизации".

Поэтому уже разработано соответствующее постановление, сейчас оно проходит согласование и в ближайшее время будет принято. Допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет – либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения ", — говорится в сообщении.

Верещук отмечает, что юридически Министерство обороны прав, вводя такие решения, ведь именно так прописаны действующие нормы.

Ранее "Телеграф" писал, что, по мнению заведующего отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексея Позняка, ограничение предоставления консульских услуг для мужчин за границей, не окажет эффекта возвращения в Украину военнообязанных. Власть вряд ли достигнет желаемого эффекта.