"Ты поезжай воевать": итальянский вице-премьер резко высказался по поводу Макрона и войны в Украине

Итальянский вице-премьер часто критикует французского лидера

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини в очередной раз выступил с критикой президента Франции Эмманюэля Макрона. Он предложил ему самому уехать на войну в Украину.

Об этом Сальвини заявил во время митинга в Бари в поддержку кандидата в мэры от правоцентристов Фабио Ромито. Его цитирует итальянское издание Tiscali Italia.

"Я скажу Макрону: ты поезжай в Украину воевать. Надевай шлем и не зли итальянцев", — заявил он.

Сальвини также заявил, что никогда ни одна итальянская пуля или бомба "не попадет в Россию". Он отметил, что не хочет, чтобы "на нашем пороге была Третья мировая война".

"Я защищаю национальные интересы и суверенитет, но я не продаю другие части Италии, я приведу вам пример войны: если мы уступим суверенитет в военной сфере Европейскому Союзу и единую европейскую оборону. Завтра Макрон и такие сумасшедшие люди отправят наших детей на бойню. Президент Республики является гарантом Конституции, которая требует от нас отказаться от войны", — подчеркнул Сальвини.

Стоит отметить, что Сальвини уже не в первый раз критикует Макрона. В марте он обвинил президента Франции в том, что он ставит под угрозу Европу своими заявлениями по поводу возможности отправки войск западных государств в Украину.

Напомним, Макрон хочет сформировать европейскую коалицию военных инструкторов, чтобы отправить их в Украину. Консультации по этому вопросу должны ускориться, чтобы сделать это заявление во время визита Владимира Зеленского в Нормандию.