Путін "прикипів" до Лукашенка: нардеп-переговорник розкрив таємницю їхніх стосунків

Лукашенко за своєю природою емоційна брила

Стосунки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та президента Росії Володимира Путіна це більше ніж просто політика. Адже російський диктатор знайшов свою емоційну опору у ньому.

Про це розповів "Телеграфу" народний депутат України Євген Шевченко у матеріалі "Я ризикував життям, де мій "Герой України"? Нардеп Шевченко про переговори з Лукашенком, кінець війни та російську мову".

За словами нардепа, Путін завжди емоційно спирається на Лукашенка, бо білоруський лідер за своєю природою емоційна брила. Тобто він дає спокій, упевненість.

"Знаєте коли це почалося? Коли розпочалися процеси на Болотній площі, ще Навальний був. Потім коли Росія влізла в Україну, анексувавши Крим. Отоді це все почалося. Путін за своєю природою Терези і постійно вагався, а Лукашенко цим скористався. Він дуже проникливий політик, він одразу бачить людей", — каже Шевченко.

За його словами, коли проти Путіна був і є весь світ, то йому у будь-якому разі потрібен не абиякий авторитет, а саме емоційна опора. У світі дуже рідко з’являються політики, яким взагалі ніхто не потрібний. Проте Лукашенко один із таких. Так, нардеп вважає, що Горбачов не був таким політиком, а от Єльцин був.

"Це так звані самородки. Якщо брати Україну в історичному плані, то для мене це Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький. То були самородки. Тобто брил мало.

Колись ми собі придумали брилу Януковича, нам Ахметов зробив мильну бульбашку, а потім "бах" і звалилося все, що на нього спиралося", — додає Шевченко.

Він наголосив, що у таких ситуаціях основні небезпека у тому, що уявлення людей про політика, може не відповідати дійсності. Саме тому слід вибудовувати систему більш парламентську, яка не стояла б на одній опорі.

"А у нас в Україні зараз приблизно така ситуація: все на одній маленькій людині тримається…", — каже нардеп.

Проте на уточнююче питання кореспондента, чи ведеться мова про президента України Володимира Зеленського, він сказав: "Це ви сказали".

Раніше "Телеграф" писав, що суд у Києві повернув Лукашенку доступ до мільярдів.