Женщины из "Резерв+" могут заменить мужчин в ТЦК: украинцы в сети отреагировали на идею Верещук

Сообщение собрало массу комментариев

Военнообязанные женщины, которые уже обновили данные в приложении "Резерв+", могли бы стать отличными кадрами для ТЦК, считает министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее мнению, это помогло бы "высвободить мужчин для службы в боевых частях".

Соответствующее сообщение она сделала в своем Facebook. Отметила, что речь идет и о руководящих должностях.

"В соцсетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", — говорится в сообщении.

Пост Верещук вызвал обсуждение в сети. В комментариях люди живо поддержали предложенную идею.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал ответы Минобороны на важные вопросы работы их приложения. Полный текст читайте в материале: Почему приложение Резерв+ глючит: в Минобороны ответили на популярные вопросы