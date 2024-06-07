Не целый день? В Укрэнерго рассказали, когда будут отключать свет в субботу
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Отключения коснутся и бытовых, и промышленных потребителей
В Украине в субботу, 8 июня, когда должны начать действовать обновленные графики отключений света, будет применено ограничение электроснабжения, но не на протяжении всех суток. Так отключений следует ожидать ночью и вечером.
Об этом сообщает Укрэнерго. Отмечается, что будут применяться ограничения относительно как бытовых, так и промышленных потребителей.
"Завтра, 8 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00", — говорится в сообщении.
Больше информации об отключениях, которые планируются на субботу, 8 июня, читайте по ссылке в материале "Графики будут действовать, но не целый день: в Укрэнерго рассказали, когда будут отключать свет в субботу"