Відключення торкнуться і побутових, і промислових споживачів

В Україні у суботу, 8 червня, коли мають почати діяти оновлені графіки відключень світла, застосовуватимуть обмеження електропостачання, але не протягом всієї доби. Так відключень варто очікувати вночі та ввечері.

Про це повідомляє Укренерго. Зазначається, що застосовуватимуть обмеження щодо як побутових, так і промислових споживачів.

"Завтра, 8 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Більше інформації про відключення, які плануються на суботу, 8 червня, читайте за посиланням у матеріалі "Графіки діятимуть, але не цілий день: в Укренерго розповіли, коли відключатимуть світло у суботу"