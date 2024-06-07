Света станет больше? Украинцев порадовали новостью насчет отключений

Изменения пройдут уже в ближайшее время

С субботы, 8 июня, в Украине в тестовом режиме заработает новый порядок применения графиков почасовых отключений электроэнергии. Планируется, что в связи с этим количество очередей станет меньше.

Об этом сказал первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, ситуация с электроэнергией должна улучшиться. Новый порядок должен обеспечить меньшую продолжительность ограничений.

"С субботы в тестовом режиме будет введен новый порядок применения графиков почасовых отключений, согласно которому будут доказаны лимиты, насколько нужно разгрузиться в определенной области. В связи с чем оператор системы распределения (облэнерго) должен обеспечить очереди отключений таким образом, чтобы использовать исключительно этот лимит. По нашим расчетам, количество очередей должно быть меньше, а свет в домах граждан будет больше часов", — сказал Власенко.

Он добавил, что Кабмин, ОП и Министерство энергетики постоянно пытаются осуществлять контроль над применением графиков почасовых отключений и ограничения мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в "Укрэнерго" объяснили, ждать ли украинцам тотального блекаута.