Графики будут действовать, но не целый день: в Укрэнерго рассказали, когда будут отключать свет в субботу

Отключения коснутся и бытовых, и промышленных потребителей

В Украине в субботу, 8 июня, когда должны начать действовать обновленные графики отключений света, будут применять ограничения электроснабжения, но не на протяжении всех суток. Так отключений следует ожидать ночью и вечером.

Об этом сообщает УкрЭнерго. Отмечается, что будут применяться ограничения как бытовых, так и промышленных потребителей.

"Завтра, 8 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

В то же время в Укрэнерго добавили, что ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения.

Напомним, что в связи с критическим состоянием украинской энергетики органы власти должны отказаться от дополнительной нагрузки энергосистемы. В частности, речь идет о кондиционерах, а также об освещении зданий и прилегающей территории. Такое решение приняло правительство.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков объяснил, почему отключения света по всей стране не одинаковы и не могут быть таковыми. Например, жители Киева находятся без света дольше, чем в других регионах, и на то есть определенные причины.