"Один из приоритетов": в Минобороны обратились к Раде по закону о военной полиции

Создание военной полиции является критически важным

Министерство обороны Украины(МОУ) призвало депутатов безотлагательно вернуться к рассмотрению недавно снятого с парламентского рассмотрения законопроекта о Военной полиции. Ведь для обеспечения правопорядка в ВСУ он критически важен.

Поэтому МОУ готово сотрудничать с депутатами для его усовершенствования. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram.

"Министерство обороны Украины призывает народных депутатов определить приоритетным законопроект № 6569-д и вернуться к его рассмотрению после дополнительных консультаций. Специалисты МОУ совместно с Генштабом и Военной службой правопорядка готовы сотрудничать с депутатами для усовершенствования этого важного документа", – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что создание военной полиции критически важно для обеспечения правопорядка в Вооруженных силах Украины. Особенно это касается соблюдения стандартов НАТО и развития системы, обеспечивающей справедливость и эффективную защиту прав военнослужащих.

"Один из приоритетов Министерства обороны Украины — создание всей вертикали военной юстиции: военной полиции, военной прокуратуры и военных судов. Это шаг, необходимый для укрепления обороноспособности нашей страны и обеспечения правопорядка в армии", — отмечают в Минобороны.

Напомним, что законопроект о Военной полиции был снят с рассмотрения 5 июня. Причиной стало отсутствие общей картины военной юстиции.

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