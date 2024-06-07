"Один з пріоритетів": у Міноборони звернулись до Ради щодо закону про військову поліцію

Створення військової поліції є критично важливим

Міністерство оборони України закликало депутатів невідкладно повернутися до розгляду нещодавно знятого з парламентського розгляду законопроєкту про Військову поліцію. Адже для забезпечення правопорядку у ЗСУ він є критично важливим.

Тому МОУ готове співпрацювати з депутатами задля його удосконалення. Відповідну заяву опублікували в Telegram.

"Міністерство оборони України закликає народних депутатів визначити пріоритетним законопроєкт № 6569-д і повернутися до його розгляду після додаткових консультацій. Фахівці МОУ спільно з Генштабом та Військовою службою правопорядку готові співпрацювати з депутатами для вдосконалення цього важливого документа", – йдеться у повідомленні.

У відомстві стверджують, що створення військової поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у Збройних силах України. Особливо це стосується дотримання стандартів НАТО та розвитку системи, яка забезпечить справедливість та ефективний захист прав військовослужбовців.

"Одним з пріоритетів Міністерства оборони України є створення всієї вертикалі військової юстиції: військової поліції, військової прокуратури та військових судів. Це крок, необхідний для зміцнення обороноздатності нашої країни та забезпечення правопорядку в армії", – наголошують у Міноборони.

Нагадаємо, що законопроєкт про Військову поліцію зняли з розгляду 5 червня. Причиною стала відсутність загальної картини військової юстиції.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони розповіли, як військово-лікарська комісія (ВЛК) прийматиме рішення щодо хронічних захворювань.