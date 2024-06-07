Пригоден или нет? В Минобороны рассказали, как ВВК будет принимать решения насчет хронических заболеваний

Список заболеваний был обновлен

При определении пригодности человека к военной службе военно-врачебной комиссией учитывается тяжесть хронического заболевания. По словам заместителя министра здравоохранения по цифровому развитию Марии Карчевич, болезни должны быть подтверждены клиническими исследованиями.

Замглавы Минздрава объяснила, как это работает, на примере язвы. Об этом она рассказала агентству "Интерфакс-Украина".

"Минобороны обновило перечень болезней, четко подтверждаемых, в том числе, клиническими исследованиями, по которым человек получает статус годен или непригоден.

К примеру, если у человека язва была в анамнезе и остался только рубец, то его отнесут к "пригодным". А если язва у военнообязанного была осложнена, и пришлось делать операцию по удалению значительной части желудка, то такого мужчину признают непригодным к военной службе", — сказала Карчевич.

Заметим, что военнообязанные, которые будут признаны годными к службе, будут делиться на четыре группы. Это будет зависеть от степени их функциональности.

Ранее "Телеграф" писал, что почти одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине обновили перечень болезней, с которыми не принимают в армию. Речь идет, в частности, и о заболеваниях пищеварительной системы.