Машини "плавають" по затоплених вулицях: у Дніпрі злива наробила лиха, подробиці (відео)

Рух транспорту тимчасово ускладнений

У суботу, 8 червня, у Дніпрі після сильної зливи затопило цілі вулиці. На відео, які ширяться мережею, помітно, як автівки "пливуть" по дорогах, намагаючись виїхати з затоплених частин вулиць.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, які й поширюють медіаматеріали наслідків негоди. Дощ, як зазначають місцеві мешканці, тривав не більш як годину, але був такої сили, що вода позатоплювала дороги та зʼїзди з мостів.

На зʼїзди з Нового (Центрального) мосту утворилось цілісеньке озеро, у якому застрягають автівки. А водії намагаються їх зрушити з місця.

Унаслідок негоди також можливі затримки громадського транспорту на маршрутах, або ж зміна маршрутів, адже деякі відрізки дороги зараз не можливо проїхати. Зокрема, призупинено рух тролейбусів біля "Міст Сіті".

А також по проспекту Яворницького вулиця Воскресенська у напрямку площі Вокзальної за технічною несправністю тимчасово призупинено рух №1 маршруту трамвая.

Місцеві телеграм-канали публікують відео негоди, на яких видно сильну зливу, а також чутно грім. Перед цим, як кажуть місцеві, спостерігався шквальний вітер чималої сили, але повідомлень про повалені дерева чи зламані гілки не надходило.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тернопіль у ніч проти 8 червня обрушилася негода. Під час грози, що вирувала і вранці, блискавка вдарила у багатоповерховий будинок, через що у мешканців згоріли побутові прилади. На щастя, люди не постраждали.