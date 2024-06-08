Молния ударила в многоэтажку в Тернополе: в квартирах сгорела техника (видео)

На Тернополь в ночь на 8 июня обрушилась непогода. Во время грозы, которая бушевала и утром, молния ударила в многоэтажный дом, из-за чего у жителей сгорели бытовые приборы. К счастью, люди не пострадали.

Как пишет местный сайт "20 минут", инцидент произошел по адресу Коновальца, 11. Информацию о попадании молнии журналистам подтвердил представитель пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Тернопольской области Андрей Брик.

Он добавил, что возгорания в результате удара молнии не произошло. Поэтому помощь специалистов-пожарных не понадобилась.

В сети публикуют видео удара молнии. После ее удара возникли искры и резкий звук, похожий на взрыв. Также появились кадры зрелищных молний на фоне панорамы Тернополя.

Кроме того, утром 8 июня на Тернопольщине выпал град. Появилось видео участка дороги из Залозцев в Тернополь. Слой льда местами достиг 5 сантиметров, дорога почти полностью покрыта ледяной крошкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в мае в Днепре от удара молнии погиб мужчина. Трагедия произошла возле его собственного дома. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти его, мужчина скончался от полученных травм.