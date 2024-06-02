В Киеве после ливня заметили редкое оптическое явление: почему и когда оно появляется (видео)

Невероятная красота, от которой захватывает дух

В воскресенье, 2 июня, в Киеве прошел сильный ливень с градом, а после — появилась двойная радуга. Это оптическое явление очень красивое, но редкое.

Его видно на эксклюзивном видео "Телеграфа". Горожане могут увидеть, что над одной радугой расположена вторая, но с другим порядком цветов.

Что такое двойная радуга и почему она появляется

Радуга ― это оптическое явление, при котором вследствие преломления происходит разложение белого цвета на другие цвета. Солнечный луч падает на капельку воды, зависающей в воздухе после дождя. Происходит преломление. Луч отражается от внутренней поверхности капли. Затем он еще раз преломляется и выходит.

Интересно, что обычно наблюдатели видят радугу как дугу. Но если подняться в горы или посмотреть с воздуха, то можно увидеть разноцветный круг. В этом случае радуга будет кольцевой.

Вот так выглядит радуга с высоты

Двойная возникает, если лучи дважды отражаются от внутренней поверхности капли. Тогда над первой радугой образуется вторая, еще большая. Но есть еще одно важное отличие — обратный порядок цветов.

Полюбоваться таким явлением можно очень редко

Двойная радуга — редкое оптическое явление. Для образования второй дуги требуется двойное отражение луча, что возможно только под определенным углом от радуги к Солнцу. Речь идет примерно о 42 градусах для внешней, и 51 — для внутренней. К тому же в воздухе должно зависнуть достаточное количество капель. Если эти условия будут исполнены, то появится двойная радуга.

Видео с двойной радугой

Отметим, что 2 июня в Киеве был сильный ливень с ветром и градом. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях и объявили желтый (первый) уровень опасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за ливня затопило улицу, которая пересекает сразу три района Киева. Из-за этого затруднено движение в обоих направлениях.