Есть хорошая новость: в Укрэнерго обрадовали украинцев по поводу отключений света

На это есть несколько причин

Графики отключения света, которые должны были действовать 9 июня, отменены. При этом ситуация в энергосистеме все еще нестабильна.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Там отметили, что согласно обновленной информации Укрэнерго, 9 июня Украина может пройти день без графиков отключений.

"Помните, что ситуация в энергосистеме остается крайне напряженной. Пожалуйста, потребляйте свет экономно", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данную информацию также уже подтвердили и в Укрэнерго. Там отметили, что отключений пока не прогнозируется и для бытовых пользователей, и для промышленных.

"Причина — снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС", — объяснили эненергетики.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил, каких изменений с отключениями света следует ожидать в Украине.