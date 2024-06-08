Всего на несколько часов: украинцам рассказали, какие графики отключений будут действовать в воскресенье, 9 июня

Отключать будут в разы меньше

В воскресенье, 9 июня, украинцев ожидает в разы меньше часов отключения света по графику. Так ограничение будет действовать только вечером и будет длиться два часа.

Об этом сообщает Укрэнерго. Отключения будут касаться как промышленных, так и бытовых пользователей.

"Завтра, 9 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 20:00 до 22:00 ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что графики почасовых отключений не распространяются на объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения.

Напомним, что с субботы, 8 июня, в Украине в тестовом режиме заработал новый, более мягкий порядок применения графиков почасовых отключений электроэнергии. В результате периоды отключений должны стать короче, что уже происходит в некоторых регионах. Связано с тем, что выделяемые на каждую область лимиты потребления должны возрасти.

Ранее "Телеграф" писал, что на субботу, 8 июня, стабилизационные отключения электроэнергии по графикам были запланированы на 16:00, однако ДТЭК сменил время. Так отключать свет начнут на два часа позже – с 18:00 и до полуночи.