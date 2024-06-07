В Хмельницком люди по 9 часов сидят без света: диспетчер объяснила это странно

После 9 часов отключения свет дали всего на полтора часа

В то время как украинцев обнадежили, что ситуация в энергосистеме улучшится, правда ненадолго, "Хмельницкоблэнерго" оставляет жителей Хмельницкого без света на 9 часов подряд. Люди сидели без электрики с 21 часа 6 июня до 6 утра 7 июня.

Об этом рассказала одна из жительниц города, чей дом относится к первой очереди по графикам почасовых отключений, пишет Telegram-канал "Хмельницький LIVE". Хмельничанка обратилась за разъяснениями к диспетчеру облэнерго, но не получила вразумительного ответа.

"Диспетчер облэнерго аргументировала это тем, что якобы "во время тревоги электроэнергию не включат и не отключают". Когда я ей дала подтверждение того, что свет выключали во время тревоги, услышала в ответ: это аварийное. Проверила на сайте. Там указано – почасовое. Говорю об этом диспетчеру, а она просто бросает трубку", — рассказала жительница одного из домов.

Отмечается, что электроэнергию жителям адресов первой очереди дали в 6 утра, однако всего на полтора часа. С 07:30 облэнерго применило почасовые отключения.

Согласно графикам почасовых отключений, первая очередь должна была получать электроэнергию с 3 до 6 часов. С 6 до 9 должно было быть отключение, а с 9 до 12 — возможно отсутствие электричества, а с 12 до 15 — свет должен быть. Электроснабжение в Хмельницкой области, согласно графикам, отключается на три часа, после чего могут дополнительно не давать его еще три часа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота предупредил, что Украина не сможет быстро восстановить разрушенные Россией энергообъекты. А если союзники и дальше будут вести нерешительную политику, то стране грозит энергетическая катастрофа.