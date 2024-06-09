Є хороша новина: в Укренерго потішили українців з приводу відключень світла

На це є кілька причин

Графіки відключення світла, які мали діяти 9 червня, скасовані. При цьому ситуація в енергосистемі ще нестабільна.

Про це повідомляє пресслужба ДПЕК. Там зазначили, що згідно з оновленою інформацією Укренерго, 9 червня Україна може пройти день без графіків відключень.

"Пам’ятайте, що ситуаційя в енергосистемі залишається вкрай напруженою. Будь ласка, споживайте світло ощадливо", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цю інформацію також вже підтвердили і в Укренерго. Там зазначили, що відключень поки що не прогнозується і для побутових користувачів, і для промислових.

"Причина — зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблока АЕС", — пояснили енергетики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт пояснив, яких змін із відключеннями світла слід очікувати в Україні.