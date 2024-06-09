Понедельник — день тяжелый: в Укрэнерго предупредили о возвращении к почасовым отключениям

В компании идут на такие шаги вынужденно

Начало недели в Украине ознаменуется возвращением графиков почасовых отключений. Так, в понедельник, 10 июня, свет могут отключать для промышленности и бытовых потребителей с 16:00 и до 22:00.

Об этом сообщила компания "Укрэнерго". Среди причин, в частности, прогнозируемый рост потребления в начале недели.

"Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения", — успокоили в компании.

В "Укрэнерго" еще раз напомнили о том, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Именно поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы успеть подготовить энергосистему к следующей зиме. Из-за российских атак она потеряла более 8 ГВт мощностей. Исходя из объемов разрушений, отключение света в Украине продлят на неопределенное время. В течение следующей зимы также ожидаются отключения.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал интервью с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. О том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит, читайте в материале "Телеграфа": Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы