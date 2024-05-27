Украинцам советуют привыкать к графикам: свет будут отключать и летом, и ближайшие несколько лет

В "Укрэнерго" объяснили, почему энергосистема страны стала зависеть от погодных условий

Украинцев просят готовиться к тому, что графики отключения света по всей стране будут продолжаться не только летом, но и в ближайшие годы. Из-за российских атак энергосистема нашей страны подверглась серьезным разрушениям, последствия от которых не так быстро исправить.

Об этом заявил вице-президент Energy Club Максим Немчинов. А в "Укрэнерго" объяснили, почему сейчас на наличие электроэнергии большей степени влияют погодные условия и добавили, что на 28 мая лимиты не установлены. Это означает что свет в регионах отключать не планируют.

"Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужно средства и время", — сказал Максим Немчинов.

Он добавил, что сейчас энергетики делают все возможное, чтобы успеть подготовить энергосистему к следующей зиме. Из-за российских атак она потеряла 8 ГВт мощностей. Исходя из объемов разрушений, отключать свет в Украине продолжат, скорее всего, даже летом. В течение следующей зимы тоже ожидаются отключения.

Еще одно последствие обстрелов — подорожание электроэнергии. Повышение тарифов необходимо, чтобы за счет этих средств восстановить поврежденные и разрушенные энергообъекты.

"Это неотвратимость. Нам нужно платить за товар столько, сколько он стоит, чтобы эти средства направлялись на ремонт, восстановление и строительство нового поколения", — подчеркнул Немчинов.

В "Укрэнерго" добавили, что сейчас отключения света в том числе зависят и от погодных условий. До начала полномасштабного вторжения украинские электростанции имели вдвое больше мощностей и могли включать в работу дополнительные энергоблоки в случае увеличения потребления. С 22 марта по 8 мая 2024 года армия РФ разбила почти все крупные ТЭС в Украине из-за чего такой возможности больше нет.

"Некоторое время быстро покрывать потребление помогали гидроэлектростанции, также существенно поврежденные российскими ракетами. Но оставшиеся работали на грани возможностей благодаря паводку. Сейчас половодье идет на убыль и скоро закончится", — сказали в компании.

Вдобавок к этому на атомных электростанциях началась ремонтная кампания, чтобы подготовить их к зиме. Импорта электроэнергии тоже недостаточно. Поэтому впервые в истории украинской энергосистемы приходится настолько сильно полагаться на работу солнечных электростанций. Еще в 2022 году они занимали примерно 5% общего объема генерации, а сейчас процент намного увеличился.

Но и тут есть свой минус. Дело в том, что работа СЭС сильно зависит от погоды: облачности, количества солнечных лучей, достигающих поверхности земли, осадков, высокой температуры.

"Лучи, проходящие через облака, преломляются и падают на панель под другим углом. Дождевые облака возводят генерацию солнечной панели насмарку. Сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей и при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас. А потребление будет выше, ведь люди будут включать кондиционеры и вентиляторы", — сказали в "Укрэнерго".

Из-аз этого в жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими, добавили в компании и посоветовали украинцам приспосабливать свою жизнь к графикам.

"К сожалению, зависимость украинской энергосистемы от погодных условий – это суровая реальность, вызванная российскими ударами по украинским электростанциям. Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть", — резюмировали в компании.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что графики отключений света в Украине сделают справедливыми для потребителей. Кабмин принял соответствующее решение.