Понеділок — день важкий: в Укренерго попередили про повернення до погодинних відключень

В компанії йдуть на такі кроки вимушено

Початок тижня в Україні ознаменується поверненням графіків погодинних відключень. Так, у понеділок, 10 червня, світло можуть вимикати для промисловості та побутових споживачів з 16:00 і до 22:00.

Про це повідомила компанія "Укренерго". Зазначають, що серед причин, зокрема, прогнозоване зростання споживання на початку тижня.

"Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення", — заспокоїли у компанії.

В "Укренерго" вкотре нагадали про те, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Саме тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Нині енергетики роблять все можливе, аби встигнути підготувати енергосистему до наступної зими. Через російські атаки вона втратила понад 8 ГВт потужностей. Виходячи з обсягів руйнувань, вимикати світло в Україні продовжать на невизначений час. Протягом наступної зими також очікуються відключення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував інтерв’ю з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Про те, як швидко пройде відбудова енергетичних потужностей і яку енергосистему Україна будує нині читайте в матеріалі "Телеграфу": Коли припинять відключати світло і що треба встигнути до зими — глава Укренерго відповів на головні запитання