"На 2025-й дивимося з тривогою": Гетманцев назвав ризики для держбюджету наступного року

Названо два основні ризики

В Україні є ризики на наступний рік для державного бюджету. Враховуючи два важливі чинники, влада поки дивиться з тривогою на той сценарій, який може чекати на нашу країну 2025-го.

Про це "Телеграфу" розповів голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики у матеріалі: "Які податки можуть підвищити та на що Україні не вистачає грошей, — інтерв’ю з Данилом Гетманцевим".

"На 2025 рік у нас є два основні ризики. Це насамперед ризик ритмічності фінансування зовнішньої допомоги. Тому що у нас зараз є планові потреби на наступний рік понад 32 мільярди доларів. З цих 32 мільярдів ми маємо непідтверджені 15", — сказав співбесідник.

За його словами, зараз суттєво зростають потреби української армії. На це необхідні великі суми, "твердих" джерел отримання яких Україна нині не має.

"Другий ризик — можливість забезпечити повне фінансування військових витрат, якщо війна триватиме всю або більшу частину 2025 року", — пояснив Гетманцев.

Також він додав, що зростає геополітична турбулентність. Результати виборів у Сполучених штатах Америки та до Європарламенту можуть посилити роль популістів.

"Плюс можливе розширення театру бойових дій за рахунок Азії, Кореї, Близького Сходу. Це, безумовно, може зменшити підтримку України. У фінансовий 2025 рік ми дивимося з певною тривогою і щоб коштів було достатньо, попереду багато роботи", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони України розповіли, скільки можуть отримувати військові ЗСУ.