Кадровые изменения в СНБО: Зеленский назначил нового заместителя секретаря, подробности

Указ о назначении уже опубликован на сайте Офиса Президента

Сегодня, 15 апреля, в составе Совета национальной безопасности и обороны произошли очередные кадровые изменения. Президент Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на его место Андрея Кононенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента. Так, в Указе №228/2024 говорится:

"Уволить Соловьева Алексея Станиславовича с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Одновременно с первым Указом был опубликован второй, №229/2024:

"Назначить Кононенко Андрея Валерьевича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Следует отметить, что Алексей Соловьев занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с 25 февраля 2020 года. Он имеет четыре высших образования, автор 122 публикаций в отечественных и зарубежных научных изданиях, 2-х национальных учебных пособий, 5 монографий.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как бывший секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал свое увольнение с должности. За свою работу в пользу государства ему не стыдно и он благодарен за эту возможность.