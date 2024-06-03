Занимал должность более 2 лет: заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции уволен

Причину увольнения не называют

В понедельник, 3 июня, заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Артем Сытник был уволен. Соответствующую должность занимал более 2 лет, а именно с мая 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК. Он координировал взаимодействие с правоохранителями и прокуратурой, в том числе и обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины.

Также в обязанности должностного лица входил финансовый контроль, проведение специальных проверок, мониторинг образа жизни чиновников, проверка соблюдения требований законодательства, в том числе в сфере предотвращения коррупции, а также предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Причину увольнения Артема Сытника пока не комментируют.

Сытник до своего назначения на вышеуказанную должность возглавлял Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Он был первым главой этого органа и руководил им в 2015—2022 годах.

Но его пребывание на этом посту не было таким гладким, ведь в 2020 году Конституционный Суд признал незаконным указ президента Украины о назначении Артема Сытника директором НАБУ. Это же относилось и к ряду положений законов о НАБУ, которые связывались с полномочиями президента в отношении бюро.

В то же время Министр юстиции Денис Малюска заявил, что решение о назначении Сытника на должность в НАБУ вступило в силу, поэтому до 2022 года он и оставался директором.

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