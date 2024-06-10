Мустафа Найєм покидає Агентство відновлення: відома причина звільнення

Рішення ймовірно прийнято після скандалу з відрядженням

Глава Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм написав заяву про звільнення. Політик чітко пояснив в чому полягає причина.

Про своє звільнення він повідомив у соцмережах. Посадовець також показав українцям свою заяву.

"Я залишаю посаду голови Агентства відновлення. Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження", — написав він у Фейсбуці.

За його словами, починаючи з листопада 2023 року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод.

По перше, написав Найєм, було повністю скасувано бюджет на проекти з відновлення та утримання доріг. Він зазначив, що усвідомлює обмеженість ресурсів та важливість військових витрат. Але додав, що скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче позначиться в першу чергу на стані доріг оборонного значення. Як наслідок, на всій військовій логістиці, написав він. "Якщо це не зміниться, наступного сезону нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції", — застеріг Найєм.

Також він пожалівся на те, що Агенство "почали "кошмарити" бюрократією". За його словами, документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення погоджувалися в Уряді місяцями, поверталися по шість-вісім разів з безглуздими зауваженнями, затримувалися по декілька місяців, а деякі не погоджені й досі.

"Прямо зараз Уряд вже третій місяць не погоджує виплату майже 150 млн євро, які були запозичені державою у ЄІБ для критично важливих проектів, у тому числі, водогону та захисту енергетики. Все це має наслідки, про які я неодноразово офіційно повідомляв", — пояснив Найєм.

NV Бізнес, повилаючись на власні джерела, повідомило, що разом із Найємом заяви про звільнення написали ключові співробітники Агентства.

Наразі відомо, що слідом за керівником вирішили піти Андрій Івко, перший заступник Голови Агентства відновлення та Валерій Іванов, заступник Голови Агентства відновлення.

Видання при цьому пише, що рішення про звільнення було ухвалено на тлі скандалу із зірваним відрядженням Найєма до Берліна на міжнародну конференцію URC-2024 11−12 червня. Цей захід покликаний мобілізувати міжнародну підтримку відновлення країни після руйнування внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

На конференцію щодо відновлення України керівника профільного агентства не пустили, а профільних міністрів в Україні наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у складі Ради національної безпеки та оборони відбулися чергові кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на його місце Андрія Кононенка.