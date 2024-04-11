Дом, земельные участки и не только: у экс-министра времен Януковича конфисковали имущество

Он находится на временно оккупированных территориях

Высший антикоррупционный суд конфисковал имущество бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника. Его подозревают в госизмене и пособничестве государству-агрессору России.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Речь идет обо всем имуществе, которое было либо прямо записано на него, либо которое он записал на свою мать.

В частности, это:

половина квартиры на ул. Ярославов вал в Киеве;

5 земельных участков в элитном Козине;

дом в Козине на берегу Днепра площадью 672 кв. м;

почти $144 тыс. на счете в банке;

право на компенсацию 40,6 млн. грн;

право требования к одному из банков на 191 тыс. грн.

Отметим, Табачник — экс-министр образования Украины. Он после событий Революции достоинства выехал за пределы нашей страны и находится на временно оккупированных территориях.

В ходе полномасштабного вторжения РФ Табачник вместе с представителями высших органов власти России организовывал и координировал деятельность "руководителей" оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей. В частности, в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.

Кроме того, Табачник активно и открыто поддерживает российскую пропаганду — "денацификацию Украины".

Ранее Телеграф писал, что Табачник заочно получил 15 лет тюремного заключения.