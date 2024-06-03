Тарифы растут, а что будет с субсидиями: в Минсоцполитики ответили

Субсидию предоставляют тем семьям, которые не могут полностью платить стоимость коммунальных услуг

В Украине с 1 июня выросли тарифы – подорожала электроэнергия и стоимость водоснабжения в части городов. Новая стоимость может ударить по карману, однако у государства есть механизм пособия по оплате счетов — субсидия. Для тех, кто уже получает такой вид помощи, субсидию перечислят автоматически с учетом новых тарифов.

Об этом в эфире Эспрессо рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. Такая система была введена с 2023 года. При повышении тарифа субсидия перечисляется без дополнительного обращения. Она подчеркнула, что у государства есть на это деньги.

Для тех семей, которые ощутят повышение тарифов сильнее и не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги, Марчак рекомендовала обращаться в Пенсионный фонд, чтобы получить субсидию.

Сделать это можно несколькими способами, в частности, онлайн. Такой механизм работает через портал "Дия" или на сайте Пенсионного фонда. Для удобства доступна сокращенная форма подачи документов, где указываются основные данные, а остальную информацию получают через реестры.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, из-за чего можно потерять субсидию. Совершив очень ценную покупку или женившись, нужно уведомлять Пенсионный фонд об изменении имущественного положения и составе семьи для получения субсидии.