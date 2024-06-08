Как понять, дадут ли субсидию: простая формула подсчета

Для получения субсидии следует обратиться в Пенсионный фонд

Подать документы на получение субсидии в Украине может почти каждый житель, как гражданин страны, так и проживающий в Украине официально иностранец. Однако не все имеют на него право, ведь человек должен быть официально трудоустроен или иметь веское основание не работать, например быть пенсионером, и иметь соответствующее состояние.

Размер субсидии – это разница между стоимостью коммунальных услуг по социальным и нормативам и размером обязательного платежа. Он определяется индивидуально для каждого домохозяйства. Счесть его самостоятельно можно по достаточной простой формуле. Для этого необходимо знать точные доходы всех членов домохозяйства и членов семей за месяц.

Сумму среднемесячного дохода делят на количество зарегистрированных или проживающих. Таким образом определяется доход на одного человека. Следующий шаг – разделить на размер прожиточного минимума. Напомним, с 1 января 2024 г. он составляет 2920 грн. Результат делят на 2 и умножают на 15%. Таким образом, определяется обязательный процент платежа, который должен уплатить домохозяйство.

Формула подсчета суммы субсидии

Субсидию сосчитать можно также с помощью специального калькулятора, запущенного на сайте департамента социальной защиты населения Полтавской области. Введя количество проживающих лиц, совокупный доход семьи и сумму коммунальных платежей можно получить готовую цифру, однако на сайте предостерегают, что она неокончательна. Также напоминают, что для определения права на назначение жилищно-коммунальной субсидии следует обратиться к специалистам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидию в Украине выплачивают гражданам для того, чтобы они самостоятельно платили за коммунальные услуги. Делать это могут на карту или с выдачей на Укрпочте.