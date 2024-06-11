Нет бесстрашных людей: как преодолеть страх перед мобилизацией

Бояться нужно функционально, отметил психолог

Переход из гражданской в военную жизнь для большинства мобилизованных украинцев сопровождается чувством страха и вполне естественными вопросами: а как там на войне? А вдруг меня убьют? Что будет с моей семьей? Смогу ли я быть эффективным? Что делать, я ведь ничего не умею и даже автомат в руках не держал?

"Телеграф" пообщался с опытными военными и психологами и узнал, как преодолеть страх перед мобилизацией: Мобилизация: три важных совета, как подготовиться к службе

Покоряем страх

По словам военных, накануне своей мобилизации они тоже испытывали страх.

— Если страх не возникает, это не воин. Нет бесстрашных людей. Бесстрашны только идиоты и, обычно, с такими идиотами больше проблем, чем проку от них, — говорит "Телеграфу" боец Сил специальных операций Павел Якимчук, который на фронте еще с 2014 года.

— Проблема мобилизации – в страхе. Люди боятся, но бояться – это нормально, – добавляет военный психолог Андрей Козинчук, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Именно поэтому первым шагом в психологической подготовке к мобилизации должен стать честный ответ самому себе: "Да, я боюсь!" Но, зацикливаться на страхе, "съедая" себя, не стоит. Напротив, похвалите себя.

— Если вы готовитесь к мобилизации, вы уже красавчик! Это значит, что вы хотите поддержать свою страну и отвечаете здравому смыслу, и наша нация будет жить, — подчеркивает Козинчук.

Дальше нужно определить: а чего именно я боюсь?

— Чего мы вообще боимся? То, чего мы не знаем. Когда у нас нет информации о предмете, наша психика выдает нам тревожность. Это отрицательный сценарий, необходимый для нашего выживания. Так устроен человек и это нормально, – уверяет военный психолог.

Соответственно, если мы боимся того, чего не знаем, нужно получить больше информации о предмете страха. Это будет переход уже на другой уровень, так называемый функциональный страх.

— Чтобы бояться функционально, нам нужно повышать свои знания. Во-первых, узнайте, в какое подразделение вы можете попасть, спросите у знакомых, родственников кто и где служит, чтобы получить рекомендации: "Да, у нас клево, иди к нам" или "Нет у нас не ок, к нам не иди", — говорит Козинчук.

Снижаем уровень тревожности

Далее следует снизить уровень личной тревожности.

— А это можно сделать из-за повышения личных скилов. Позаботьтесь о своей физической выносливости. На войне нужны не столько ловкость и сила, сколько выносливость. Начните с малого: ходите непрерывно в день хотя бы один километр. Именно непрерывно. Затем каждый день увеличивайте дистанцию на 250 метров. Отжимайтесь, подтягивайтесь, стойте в планке, улучшайте физическое состояние, отмечает военный психолог.

Кроме того, для улучшения психоэмоционального состояния военные рекомендуют принимать курсы витаминов.

— Я стал брать с собой группы витаминов В1, В6, В12 и глюкозу. Я понимал, что у меня будут психологические нагрузки, истощенность психики, интеллекта и организма, — рассказывает военный с 10-летним опытом Дмитрий. — Профессионалы из ГУР, например, заранее готовят смесь орехов с глюкозой и шоколадом. Это не дает тебе впасть в меланхолию, дает силы и энергию. Некоторые штурмовые подразделения используют и мухоморы для лучшего сна. Непрофессионалы могут это не воспринимать и "тушат" стресс алкоголем и наркотиками, но только хуже.

Кроме физических, следует повышать и профессиональные скилы. Это тоже существенно поможет справиться со страхом.

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Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими индивидуальными особенностями не мобилизуют в ВСУ. Минобороны Украины уточнили список болезней, с которыми военнообязанные не могут мобилизовать в армию. Среди них есть и недостатки развития.