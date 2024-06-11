Мобилизация: три важных совета, как подготовиться к службе

Преодолеваем страх, покупаем снаряжение, закрываем юридические вопросы

С принятием нового мобилизационного законодательства служба в ВСУ становится реальной перспективой для все более широкого круга военнообязанных. Но большинство мобилизованных – люди гражданских профессий, которые до войны никогда не имели отношения к военному делу.

Поэтому вопрос , как правильно подготовиться к мобилизации и к самой войне, становится более актуальным. "Телеграф" пообщался с опытными ветеранами, юристами и психологами и составил свой гайд по основательной подготовке к мобилизации.

Готовимся психологически – подчиняем страх

Главная преграда для большинства военнообязанных в переходе из гражданской жизни к военной – страх. А как там на войне? А вдруг меня убьют? Что будет с моей семьей? Смогу ли я быть эффективным? Что делать, я ведь ничего не умею и даже автомат в руках не держал?

Знакомые ощущения? По словам уже опытных военных, накануне мобилизации они испытывали то же самое.

— Если страх не возникает, это не воин. Нет бесстрашных людей. Бесстрашны только идиоты и, обычно, с такими идиотами больше проблем, чем проку от них, — говорит "Телеграфу" боец Сил специальных операций Павел Якимчук, который на фронте еще с 2014 года.

— Проблема мобилизации – в страхе. Люди боятся, но бояться – это нормально, – добавляет военный психолог Андрей Козинчук, комментируя ситуацию "Телеграфу".

Именно поэтому первым шагом в психологической подготовке к мобилизации должен стать честный ответ самому себе: "Да, я боюсь!" Но, зацикливаться на страхе, съедая себя, не стоит. Напротив, похвалите себя.

— Если вы готовитесь к мобилизации, вы уже красавчик! Это значит, что вы хотите поддержать свою страну и отвечаете здравому смыслу, и наша нация будет жить, — подчеркивает Козинчук.

Дальше нужно определить: а чего именно я боюсь?

— Чего мы вообще боимся? То, чего мы не знаем. Когда у нас нет информации о предмете, наша психика выдает нам тревожность. Это отрицательный сценарий, необходимый для нашего выживания. Так устроен человек и это нормально, – уверяет военный психолог.

Соответственно, если мы боимся того, чего не знаем, нужно получить больше информации о предмете страха. Это будет переход уже на другой уровень, так называемый функциональный страх.

— Чтобы бояться функционально, нам нужно повышать свои знания. Во-первых, узнайте, в какое подразделение вы можете попасть, спросите у знакомых, родственников кто и где служит, чтобы получить рекомендации: "Да, у нас клево, иди к нам" или "Нет у нас не ок, к нам не иди", — говорит Козинчук.

Далее следует снизить уровень личной тревожности.

— А это можно сделать через повышение личных скилов. Позаботьтесь о своей физической выносливости. На войне нужны не столько ловкость и сила, сколько выносливость. Начните с малого: ходите непрерывно в день хотя бы один километр. Именно непрерывно. Затем каждый день увеличивайте дистанцию на 250 метров. Отжимайтесь, подтягивайтесь, стойте в планке, улучшайте физическое состояние, – отмечает военный психолог.

Кроме того, для улучшения психоэмоционального состояния военные рекомендуют принимать курсы витаминов.

— Я стал брать с собой группы витаминов В1, В6, В12 и глюкозу. Я понимал, что у меня будут психологические нагрузки, истощенность психики, интеллекта и организма, — рассказывает военный с 10-летним опытом Дмитрий. — Профессионалы из ГУР, например, заранее готовят смесь орехов с глюкозой и шоколадом. Это не дает тебе впасть в меланхолию, дает силы и энергию. Некоторые штурмовые подразделения используют и мухоморы для лучшего сна. Непрофессионалы могут это не воспринимать и "тушат" стресс алкоголем и наркотиками, но это только хуже.

Кроме физических, следует повышать и профессиональные скилы. Это тоже существенно поможет справиться со страхом.

— Запишитесь на бесплатные курсы: тактическая медицина, тактика, стрельба, дроны. Курсов сейчас много и когда вы получаете новые знания, уровень вашей тревожности падает, ведь мозг занят тем, как применить знания, — резюмирует Андрей Козинчук.

Покупаем снаряжение

Конечно, еще в учебке вам выдадут оружие, форму и снаряжение. Качество государственного вещевого обеспечения, по словам самих военных, на нормальном уровне, однако:

— Где-то тебе что-то давит, где-то каска неудобная, где-то хочется РПС (ременно-плечевая система. — Ред. ) поновее, больше подсумков, — объясняет "Телеграфу" ветеран российско-украинской войны Андрей Голопапа.

Выделить универсальные рекомендации для всех мобилизованных по закупке одежды и снаряжения достаточно затруднительно, ведь все зависит от того, где именно будет служить военнообязанный.

— Как правило, первая ротация проходит в том, что тебе выдали, а во вторую ротацию военный уже знает, что ему нужно, поэтому снаряжение закупает индивидуально, — добавляет Голопапа.

Но один общий совет все же есть:

— Первое, что должен иметь боец, который собирается уходить на фронт, это желание жить, — говорит Павел Якимчук. И от этого желания "пляшут" и потребности. Следовательно, вещевой мастхев мобилизованного выглядит так:

· Три комплекта формы.

— Потому что не всегда есть место, где постирать форму. Летом легче можно и в реке, а вот зимой такой номер не пройдет, — объясняет Якимчук.

· Термобелье.

Его дадут два комплекта, но:

— Если это зима, а тем более ночь, эти два комплекта ты наденешь сразу на себя. Поэтому это нужно докупить, – уверяет Голопапа.

· Тактический рюкзак.

· Носки, трусы.

— И не менее 10 пар носков, потому что когда в пять утра у тебя мокрые носки, ты не думаешь о войне, ты думаешь: "бл*ха, где взять ту пару сухих носков?" — говорит Якимчук.

· Дождевик.

· Тактические перчатки.

· Наколенники и налокотники.

· Батарейки и павербанки.

· Мультитул, нож.

· Спальный мешок.

· Газовая горелка для подогрева пищи.

· Столовые приборы, металлическая кружка.

· Иглы и нити.

· Средства личной гигиены, особенно влажные салфетки.

· Питание длительного хранения, энергетические батончики.

— Даже, несмотря на то, что есть пищевое обеспечение, бывают форс-мажоры. К примеру, вам сказали, что идете на задание на день, а по факту приходится три дня быть на позиции, — объясняет Голопапа.

· Тактические ремни.

· Набор ключей и шестигранников.

– Это однозначно пригодится. К примеру, нужно пристрелять оружие, его постоянно нужно калибровать, для этого и нужны шестигранники. В машине что-то нужно постоянно подтянуть – без ключей не обойтись. Это мелочь, но на фронте без этих вещей, как без рук, — резюмирует Якимчук.

Приобретение бронежилета

Бронежилет, конечно, мобилизованному также дадут, однако, чтобы подобрать его под индивидуальные потребности, лучше позаботиться о защите самому.

— Бронежилеты выдают разные, потому что в армии очень пестрая цепочка снабжения. Мне, например, достался какой-то македонский, а моему отцу – болгарский. По качеству они нормальные, но первую ротацию ты в нем отбудешь, а потом захочешь купить новый под свои нужды, ведь у каждой армии свои таблицы размеров и подобрать идеальный сразу – невозможно.

А примерять времени нет, потому что если каждый будет мерить: "Дайте мне такой, но лучше такой" это очень долго. И на этапе примерки сразу не поймешь минусы изделия. Это ты уже потом будешь бегать в этом бронежилете и он совсем иначе будет ощущаться. А вот плиты хороши: минимум 4-й класс защиты. Многим везет на керамику, которая хоть и одноразовая, но легкая и это огромное преимущество, — подчеркнул Андрей Голопапа.

В какую же сумму обойдется такое снаряжение? Все зависит от рода войск.

— Если это просто пехота, они используют вещи, которые выдают в ВСУ, а деньги отсылают домой. Вторая группа – те, кто воюет долгое время. Премиальные деньги они тратят на вещи: берцы, каски, машина, резина. Это все увеличивает шансы выжить. Я был командиром взвода и получал 130 тысяч. Покупал себе два комплекта вещей самостоятельно, плюс ремонт автомобиля и покупка автомобиля. Все деньги на это и уходили. Даже на еду мало оставалось. Третья группа – спецподразделения: ГУР, ССО, СБУ. Им профессиональные и качественные вещи закупает государство, – говорит военный Дмитрий.

Юридическая подготовка

Когда завершен этап психологической подготовки и закуплены необходимые вещи, наконец, стоит позаботиться о юридической стороне мобилизации.

Проконсультируйтесь с юристом. В идеале, нужно привлечь юриста, который проанализирует все правовые нюансы перехода из гражданской в военную жизнь, потому что когда мобилизуют, например, руководителя предприятия или рядового рабочего, то и юридические обязательства у них будут разные.

Напишите завещание. На войне возможно все, так что позаботиться об имуществе будет не лишним.

— Дело не только в войне. Завещание необходимо и в обычной жизни, если человек хочет распорядиться своим имуществом на случай смерти, чтобы оно досталось определенным людям, — комментирует "Телеграфу" адвокат Дмитрий Бузанов.

Кроме завещания, по словам юриста Александра Золотухина, следует отдельно позаботиться о выплатах родным в случае гибели военного.

— Согласно изменениям в законодательстве, если раньше право на выплату при гибели военнослужащего имели только его жена, дети или родители, то теперь он имеет право написать распоряжение, кому достается выплата в случае гибели. Поэтому если военнослужащий не имеет, например, жены и родителей, но имеет совершеннолетних детей, выплаты не достанутся вообще никому, ведь совершеннолетние дети не имеют права на получение выплаты. Поэтому есть необходимость оставить распоряжение по этой выплате, — говорит "Телеграфу" Золотухин.

— Также, когда оформляют личное дело военнослужащего, нужно, чтобы были указаны актуальные контактные лица: жена, мать, дети, — добавляет "Телеграфу" адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

— Бывают случаи, когда происходят злоупотребления правами со стороны гражданских жен, которые могут не иметь права на денежную компенсацию. Поэтому указанные контактные лица перед судом будут иметь преимущество, в отличие от тех, кто будет доказывать, что проживали с военнослужащим последние пять лет, — отмечает юрист.

Напишите доверенности. На все, что только можно: на управление имуществом, долгами, банковским счетом. Также следует назначить ответственного за управление имуществом.

— Обязательно нужна нотариальная доверенность на уполномоченное лицо по поводу права представлять интересы военнослужащего в случае, если с ним что-нибудь произойдет. К примеру, нужно будет нанять адвоката, а военнослужащий находится в тяжелом состоянии, ему нужна юридическая помощь, а он не может подписать договор. И на основании доверенности полномочий он может быть защищен, — объясняет Анищенко.

А как поступить, если мобилизованный уже оказался в рядах ВСУ и считает, что его права нарушают непосредственно в армии?

— Прежде всего, нужно обращаться с рапортом к своему командиру с просьбой решить тот или иной вопрос. Кроме того, можно звонить по горячей линии Минобороны (по номеру 1512. — Ред. ), писать жалобы как самому, так и с помощью юристов, в Минобороны. Писать военную службу правопорядка, военную прокуратуру. Главное что-то делать, действовать. Когда человек просто говорит слова, это нигде не закреплено, это невозможно доказать, а если человек пишет рапорты и письменные жалобы, соответственно на это нужно реагировать, — резюмирует Александр Золотухин.

В заключение, опрошенные изданием юристы советуют будущим мобилизованным пройти медицинское обследование (желательно в коммунальной больнице), до прохождения ВЛК, чтобы, например, с близорукостью не попасть в снайперы.