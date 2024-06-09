Точно не мобилизуют, если у вас эти болезни сердца: назван полный список

В перечне 8 категорий заболеваний

В Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию. В этот период военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы в армию.

Однако при общей мобилизации есть категории мужчин, которые считаются непригодными для военной службы по медицинским причинам. О том, какие сердечные заболевания являются основанием для освобождения от мобилизации, рассказывает "Телеграф".

Информация о медицинских состояниях, освобождающих лицо от мобилизации и призыва в военную службу, приведена в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины.

В соответствии с этим перечнем считаются непригодными к военной службе и снимаются с военного учета лица, имеющие:

сердечная недостаточность II-Б – III стадии;

гипертоническая болезнь III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней;

цереброваскулярные заболевания со значительными нарушениями функций (инфаркт, инсульт, стеноз, эмболия, тромбоз, аневризмы артерий, церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства);

болезни артерий со значительными нарушениями кровообращения и функций (атеросклероз, стеноз, аневризма, расширение или расслоение главных артерий, эмболия и тромбоз аорты);

болезни периферических сосудов со значительными нарушениями кровообращения и функций (синдром Рейно, облитерирующий тромбангиит);

приобретенный артериовенозный свищ;

наследственная гемолитическая телеангиэктазия, неопухолевый невус;

болезни вен, лимфатических сосудов и узлов со значительными нарушениями кровообращения и функций (флебит, тромбофлебит, тромбоз, эмболия, варикозное расширение вен, лимфаденит, хирургическое вмешательство).

Напомним, что в Украине уточнили перечень болезней, с которыми не берут в армию. Среди них есть болезни глаз. "Телеграф", основываясь на информации по приказу Министерства обороны №262 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.