Чтобы выплаты смогли получить родные: юрист объяснил, как действовать мобилизованному перед отправкой на ноль

Это важная информация, но не все ее знают

Перед отправкой в зону боевых действий мобилизованному следует написать юридическое распоряжение об оформлении выплат на своих родных.

Об этом "Телеграфу" сказал юрист Александр Золотухин в материале "Мобилизация: три важных совета, как подготовиться к службе".

— Согласно изменениям в законодательстве, если раньше право на выплату при гибели военнослужащего имели только его жена, дети или родители, то теперь он имеет право написать распоряжение, кому достается выплата в случае гибели.

Поэтому если военнослужащий не имеет, например, жены и родителей, но имеет совершеннолетних детей, выплаты не достанутся вообще никому, ведь совершеннолетние дети не имеют права на получение выплаты. Поэтому есть необходимость оставить распоряжение по этой выплате, — отметил Александр Золотухин.

Полный гайд "Телеграфа" по подготовке к мобилизации читайте на сайте во вторник, 11 июня.