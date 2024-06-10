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Опубликован перечень болезней спины, с которыми не могут мобилизовать: полный список

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
В Украине продолжается мобилизация Новость обновлена 10 июня 2024, 16:11
В Украине продолжается мобилизация. Фото armyinform.com.ua

Военнообязанный считается непригодным к службе только по решению ВВК

Некоторое время назад в Украине был уточнен список болезней, с которыми не берут в армию. В их числе есть и болезни спины.

"Телеграф", ссылаясь на Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, рассказывает о них.

Список болезней спины, с которыми не мобилизуют

  • болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;
  • кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;
  • спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;
  • травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
  • переломы позвоночника;
  • переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска;
  • разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
  • прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
  • активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающийся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
  • деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающийся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, выраженным болевым синдромом и статокоординаторными нарушениями после длительного (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
  • фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Также общей мобилизации могут быть освобождены мужчины, у которых имеются тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии.

Напомним, ранее мы писали о том, кого из военнообязанных ТЦК может задерживать на месте.

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#Украина #Мобилизация #ВВК