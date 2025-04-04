Зеленский эмоционально назвал россиян "чертями" (видео)

Зеленский заявил: переговоры возможны только после прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский после российской атаки по Кривому Рогу, унесшей жизни по меньшей мере 14 человек, среди которых 6 детей, заявил, что мирные переговоры с РФ возможны только после безусловного прекращения огня.

Об этом он сказал на брифинге для СМИ.

"Мы считаем, что прекращение огня должно быть безусловным. А после этого уже мы можем разговаривать в любом формате. А для этого нужно, чтобы русские не были просто убийцами. Пока они просто черти", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что не боится ни одного формата переговоров, но разговор должен быть конструктивным.

Слова президента вызвали волну реакций в соцсетях:

"Слова, сказанные в ярости и боли, но вряд ли ведут к любому диалогу… Когда города горят, а люди гибнут, эмоции одерживают верх. Вопрос только в том, куда это все приведет."

"Все, что он говорил — это правда, но нужно все-таки выражаться в терминах дипломатии, как бы ни было грустно и больно."

"Все правильно. Черти они. Даже черти такого не делают."

"Да нет черти — это террористы. А террористов уничтожают, иначе эти твари уничтожат весь мир."

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали первые минуты после попадания российской баллистической ракеты в Кривом Роге возле детской площадки. Число жертв растет.