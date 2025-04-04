Будут ли миротворцы в Украине? Зеленский озвучил детали встречи "коалиции решительных"

Партнеры уже хорошо понимают, какая именно поддержка нужна Украине

Представители "Коалиции решительных" — стран, которые готовы отправить своих военных в Украину — теперь будут еженедельно встречаться для обсуждения совместных действий. Первая такая встреча уже прошла в Киеве.

Через месяц будет понятно, как именно будет выглядеть иностранная военная миссия. Речь идет о поддержке Украины на земле, в небе и море. Об этом Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами 4 апреля,передает "Европейская правда".

В пятницу в Киев приехали военные представители Великобритании и Франции. С украинской стороны во встрече приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов, замглавы ОП Павел Палиса и замминистра обороны Евгений Мойсюк.

"Мы будем встречаться неделями, и я думаю, что будем встречаться каждую неделю на уровне наших военных. Где именно – это обсуждается отдельно", – отметил президент. Зеленский добавил, что партнеры уже хорошо понимают, какая поддержка нужна Украине и в каких местах.

Кроме противовоздушной обороны, в Украине также обсуждают "некоторые щекотливые вещи" с партнерами, но детали президент не раскрыл.

Напомним, 27 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия по усилению украинской армии. Тогда же он сообщил, что идет работа над отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что Макрон озвучил план перемирия и сроки, когда европейские военные появятся в Украине. Президент Франции предлагает франко-британский план перемирия.