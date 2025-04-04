"Прекращение огня от Путина?" – Литва, Чехия и США о трагедии в Кривом Роге

Удар РФ по Кривому Рогу: мировые лидеры в шоке от смерти детей.

В пятницу, 4 апреля, российские войска нанесли очередной удар по мирному населению Украины — на этот раз по Кривому Рогу Днепропетровской области. Ракета попала в жилой сектор. На сегодня известно о 16 погибших, из них шестеро — дети. Еще более 50 человек получили ранения.

На варварское нападение сразу отреагировали международные партнеры Украины.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что удар по детской площадке — это не война, а варварство:

"Наши мысли с семьями погибших и с теми, кто защищает свою страну от российского террора. Чехия стоит с вами."

Его литовский коллега, Кястутис Будрис, поделился фото с последствиями удара, опубликованными президентом Владимиром Зеленским, и написал лаконично, но показательно:

"Прекращение огня со стороны Путина."

Посолка США Бринк также осудила удар по Кривому Рогу, но не указала, кто именно убил детей.

"Ужасно, что сегодня вечером баллистическая ракета попала вблизи детской площадки и ресторана в Кривом Роге. Более 50 человек ранены и 16 погибли, включая 6 детей. Вот почему война должна закончиться."

Мир все более решительно называет войну России против Украины тем, чем она на самом деле есть — террором против мирного населения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в сети показали первые минуты после попадания российской баллистической ракеты в Кривом Роге возле детской площадки. Число жертв растет.