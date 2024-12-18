Словно небо прорвало. Россию подтапливает из-за ливней, Сочи уже частично под водой (видео)

В городе уже есть проблемы с отоплением и электричеством, говорят местные

Прошлой ночью в городе Сочи произошло масштабное наводнение из-за мощных ливней. Стихия нанесла значительные повреждения в нескольких районах города.

По информации местных служб по чрезвычайным ситуациям, уровень воды в реке Херота превысил опасную отметку. В результате были подтоплены прилегающие территории, в частности улицы Петрозаводская и Дачная. Об этом сообщают местные СМИ.

Вода попала внутрь помещений, достигнув пяти сантиметров. Придомовые территории также оказались под водой. Кроме того, есть информация о том, что трасса Адлер – Сочи в одном из участков не проездна из-за затопления. Говорят, что есть перебои со светом и отоплением.

В районе Сириус огромные волны затопили набережную, превратив ее в сплошной водоем. Местные жители рассказывают также о затопленных парковках.

Спасатели провели экстренное оповещение населения в 23:10 через систему "Марс-Арсенал". По состоянию на утро уровень воды остается высоким.

На утро зарегистрировано подтопление низменных участков и придомовых территорий. Информации о пострадавших или жертвах в результате сюрпризов погоды пока нет.

Также ранее "Телеграф" писал, что матушка-природа кармически поработала в России. Там в мае был то потоп, то снегопад.