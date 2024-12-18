Вы разозлите Зеленую Змею: что нельзя ставить на новогодний стол 2025

От некоторых блюд лучше отказаться в этом году

2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи, символизирующей мудрость, гармонию и утонченность. Соответственно, меню для новогоднего стола должно быть тщательно подобрано, чтобы задобрить символ года.

Выбирая блюда для праздничного стола, следуйте этим советам, чтобы встретить Новый год 2025 с уютом, радостью и гармонией. Об этом сообщает "Телеграф".

Что можно поставить на новогодний стол

Рыба – особый лидер года Змеи. Готовьте легкие блюда из лосося, трески или форели. Их можно запекать, готовить на пару или подавать с овощами. Морепродукты, такие как креветки или кальмары, тоже станут отличным выбором.

Поскольку змеи нравится простота, такую концепцию следует соблюдать в праздничных блюдах. Идеально подойдут блюда из овощей, лёгкого мяса и рыбы.

Блюда следует украшать натуральными цветами: зеленью, овощами или фруктами. Это привлечет удачу. Блюда можно украсить киви, лаймом, мандаринами или клубникой.

Яблоки, мандарины, апельсины символизируют процветание и радость. Медовые торты, печенье или фруктовые нарезки – символы изобилия.

Что нельзя ставить на новогодний стол

Жирные и тяжелые блюда

Символ года не оценит блюда с большим количеством жира, специй и калорий. Жирное мясо, жареные блюда и блюда с тяжелыми соусами, такими как майонез или барбекю, лучше заменить более легкими альтернативами, например, блюдами из курицы или рыбы, приготовленными на пару или запеченными с травами.

Полуфабрикаты и замороженные продукты

Змея ассоциируется с природностью, поэтому замороженные продукты, полуфабрикаты и еда с консервантами не подходят для праздничного стола. Лучше готовить блюда из натуральных и свежих ингредиентов, вкладывая в процесс тепло и усердие.

Мясо "конкурентов" змеи

Избегайте блюд из кролика, кабана или других видов дичи, которые могут быть восприняты как конкуренты змеи. Вместо этого выбирайте легкие мясные блюда или больше сосредоточьтесь на рыбных и овощных блюдах.

Чрезмерно сладкие десерты

Символ года не благосклонен к сладким десертам, в частности тортам с жирными кремами. Вместо этого лучше подавать легкие фруктовые салаты, муссы или желе.

Бобовые культуры

Бобовые (фасоль, горох и т.п.) лучше не включать в меню, поскольку они вызывают тяжесть и вздутие, что не соответствует изящной натуре Змеи.

Как задобрить Зеленую Змею?

Кроме правильного меню, украсьте стол в зелено-золотистых тонах, добавьте натуральные элементы декора, такие как свечи, живые растения или композиции из еловых веток. Подавайте блюда на элегантной посуде, чтобы подчеркнуть гармонию и утонченность праздника.

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