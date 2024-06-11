Получить бронь от мобилизации скоро можно будет через "Дію": когда и что для этого нужно

Военнообязанный должен быть официально трудоустроен

Правительство Украины утвердил механизм бронирования через портал "Дія". Теперь получить отсрочку (или отказ) можно будет получить онлайн. Услуга заработает ориентировочно в начале июля.

Об этом сообщает Минэкономики, ссылаясь на изменения в Постановление №76 от 27 января 2023 года. Согласно ним, Правительство утвердило механизм бронирования через портал "Дія", над которым сейчас начинает работу профильное министерство. Как это работает:

Министерства, ОВА будут вносить в Единый перечень Учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.

Далее руководители или уполномоченные лица Учреждения (органа власти, предприятия, организации) будут подавать через портал "Дія" списки военнообязанных, которых нужно забронировать. После єтого данные о них пройдут проверку онлайн через реестры.

Важно: военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны находиться в Реестре военнообязанных "Оберег".

В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным. Руководитель предприятия или уполномоченное лицо получает уведомление об этом в личном кабинете на портале "Дія". Данные о бронировании работника обновятся в "Резерв+".

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