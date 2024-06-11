Отримати бронь від мобілізації скоро можна буде через "Дію": коли і що для цього потрібно

Військовообов’язковий має бути офіційно працевлаштований

Уряд затвердив механізм бронювання через портал "Дія". Тепер отримати відстрочку (або відмову) можна бути отримати онлайн. Послуга запрацює орієнтовно на початку липня.

Про це повідомляє Мінекономіки, посилаючись на зміни до Постанови №76 від 27 січня 2023 року. Згідно з ними, Уряд затвердив механізм бронювання через портал "Дія", над яким зараз розпочинає роботу профільне міністерство. Як це працює:

Міністерства, ОВА будуть вносити до Єдиного переліку Установ (органів влади, підприємств, організацій) підприємства, установи та організації які, відповідно до законодавства, мають право бронювати працівників.

Далі керівники чи уповноважені особи Установи (органу влади, підприємства, організації) подаватимуть через портал "Дія" списки військовозобов’язаних, яких потрібно забронювати. Після цього дані про них пройдуть перевірку онлайн через реєстри.

Важливо: військовозобов’язаний має бути офіційно працевлаштований, його військово-облікові дані мають перебувати у Реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

У разі позитивного рішення система автоматично переводить військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання. З цього моменту він вважається заброньованим. Керівник підприємства або уповноважена особа одержує повідомлення про це в особистому кабінеті на порталі "Дія". Дані про бронювання працівника оновляться у "Резерв+".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно мати перед відправкою на війну.