Большая Палата Верховного суда не стала в третий раз рассматривать дело "Укринкома" и вернула его банкротной палате ВС

Постановление вступает в законную силу с момента его подписания

Большая Палата Верховного суда вернула дело о банкротстве "Укринком" на рассмотрение коллегии судей банкротной палаты ВС.

Таким образом, судьи Большой палаты ВС отказались в третий раз принимать решения по делу "Укринкома". Судьи не увидели для этого оснований, учитывая уже существующие решения по этому делу.

Об этом говорится в определении Большой Палаты Верховного суда от 15 мая 2024 года по делу № 913/266/20, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Большая Палата Верховного суда напомнила коллегам из банкротной палаты, что уже принимала решение по данному делу и оснований отступать от своих предварительных выводов она не видит.

"Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу как об отсутствии оснований для передачи дела на его рассмотрение, так и о нецелесообразности рассмотрения дела № 913/266/20 Большой Палатой Верховного Суда и возвращения дела соответствующей палате Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда для рассмотрения в порядке части шестой статьи 303 ХПК Украины", — говорится в постановлении.

Определение вступает в законную силу с момента его подписания и обжалованию не подлежит. Также, как отметил в своем решении Большая палата ВС, "Дело, возвращенное на рассмотрение коллегии (палаты, объединенной палаты), не может быть передано повторно на рассмотрение Большой Палаты", — подчеркнул суд.

Как сообщалось ранее, Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины по итогам рассмотрения резонансного дела №913/266/20 о банкротстве "Укринкома" решила по-новому направить жалобу на рассмотрение Большой палаты ВСУ. Соответствующее решение судьи приняли по итогам слушания дела в среду, 20 марта.

Тогда во время заседания представитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Юрий Шевченко заявил, что в ФГВФЛ возражают против передачи дела в Большую Палату, "потому что ранее о правоотношениях "УКРИНБАНКА" и "Укринкома" уже высказалась".

Отметим, в решении от 2019 г. Большая палата ВСУ признала, что реорганизация ПАО "УКРИНБАНК" в ПАО "Укринком" состоялась с нарушением установленного порядка, без согласования с НБУ, и что финкомпания так и не приобрела права банка.

И.о. уполномоченного лица "УКРИНБАНКА", адвокат Людмила Коваль во время слушания добавила, что непонятно, какими статьями Хозяйственного кодекса руководствуется коллегия, перенося дело снова в Большую Палату, а "выводы Большой Палаты от 10 декабря 2019 года являются установившимися и системными".

"В этом решении от 2019 г. Большая палата отметила, что вывод такого банка с рынка должен продолжаться Фондом гарантирования. Достаточно подробно это постановление на все вопросы (по правопреемству. — Ред.) ответило. Хочу напомнить, что дело о банкротстве возбуждено со всеми признаками злоупотребления правом, поскольку на рассмотрение ставятся глобальные вопросы по поводу того, кто должен управлять активами банка, как банк должен ликвидироваться. При том, что установлена законом процедура. Причем она (процедура банкротства. — Ред.) инициирована за неуплату 100 тысяч гривен за ремонт. Такие действия по затягиванию рассмотрения дела и неоднократными повторами тех же аргументов, на которые Большая палата ответила, считаю исключительно затягиванием рассмотрения дела, что приводит к убыткам кредиторов банка, а также вкладчикам, ожидающим удовлетворения своих требований", — заявила Коваль.

Как сообщалось, 24 декабря 2015 года Национальный банк Украины принял решение "Об отнесении Публичного акционерного общества "УКРИНБАНК" к категории неплатежеспособных"; 25 декабря 2015 г. ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию. На сегодняшний день вкладчикам ПАО "УКРИНБАНК" Фонд выплатил уже 1,76 млрд грн за счет средств, заимствованных у государства.

Также "Телеграф" писал, что в 2016-м бывшие владельцы банка инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры его вывода с рынка, а 13 июля 2016 г. в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) внесли изменения, которыми юридическое лицо ПАО "УКРИНБАНК" перерегистрировали как ПАО "Укринком" — небанковское юридическое лицо по новому юридическому адресу. При этом активы ОАО "УКРИНБАНК" были выведены под контроль ПАО "Укринком", в результате чего расчеты с кредиторами остановились.

Нынешнюю ситуацию с ПАО "Укринком" в Фонде гарантирования вкладов расценивают как попытку отправить "Укринком" в контролируемое банкротство, и таким образом окончательно избавиться от долговых обязательств перед государством и кредиторами банка.